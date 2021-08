A reggeli futásból hazatérve Schobert Norbi csak annyit érzékelt a házuk előtt, hogy "elhagyja a jobb oldala". Összesett, de szerencséjére a szomszédja időben észrevette. Azonnal segítséget hívtak, mentőhelikopter szállította kórházba, ahol meg kellett műteni. Kiderült, hogy a fitneszgurunak sztrókja volt, és később az is, hogy fizikailag teljesen egészséges. Norbi szerint a stressz és a sok munka miatt alakult ki nála vérrög.

"Nem tudják megmondani, mi okoz egy ilyen sztrókot, hiszen az osztályon volt hetvenéves, de tizenhat éves is, sőt, egy hároméves kisgyerek is. Volt túlsúlyos és volt sportoló. Én azt gondolom, túlhajtottam magam. Hajnaltól késő estig dolgoztam, és az elmúlt közel egy év eseményei, az anyósom halála is közrejátszottak. Ha az ember sokáig sok mindenen idegeskedik, a szív képes defibrillálni, és ha ezt teszi, kilök magából egy vérrögöt, ami elindul az agy felé" - mondta a Blikknek Norbi. Azt is elárulta, mire emlékszik az eseményekből.

"Arra igen, hogy a kutyám nem tágított mellőlem, illetve arra is, hogy Réka beszél hozzám. Csak nem tudtam válaszolni. Az kemény volt" - mondta. "Nem tudtam magamról. A családom ijedt meg. Ebben az állapotban az ember csak foszlányokat lát. De 24 óra múlva, péntek délelőtt már fel tudtam állni, gond nélkül tudok bármit csinálni" - tette hozzá.

Azt is elárulta, hogy vasárnap is megműtötték. "Amikor a lábamon, a combomon keresztül behatoltak, hogy az ereimen keresztül eljussanak az agyamig és megszüntessék az elzáródást, akkor sajnos az egyik érfal megsérült. Ezt az eret meg kellett operálni, úgyhogy újra megműtöttek vasárnap éjjel, de már egy másik kórházban."

"Egy biztos, nem az edzéssel van a probléma, nem a táplálkozásommal, hanem a stresszel. Azt lehet, hogy elbírtam huszonöt vagy harmincévesen, de ötven felett már nem bírom annyira. Most azt kell átgondolnom, hogy kell átszerveznem az életem, hogy kevesebb stressz érjen. Ez úgy gondolom, a munkából való visszavételt kell jelentse, hiszen most este tíz körül érek haza, éjfél körül fekszem, de már ötkor kelek és indulok a dolgomra. De ez eddig mehetett így" - mondta.

Rubint Réka elmondta, Norbi még egy darabig biztosan nem mehet haza.

"Norbi még biztosan nem mehet haza, bár tudom, hogy ő nagyon szeretne. Amikor ilyeneket mond, nekem is, megsimogatom az arcát, megölelem, és óvatosságra intem. Egyelőre erről szó sincs arról, hogy kiengednék. Bár a gyors segítségnek köszönhetően most azt gondolja, hogy jól van, egyáltalán nincs jól még" - mondta a Borsnak.

"Sok vizsgálat vár rá. Hétfőn volt szívultrahangja, megnézték, hogy a szorítása a jobb oldalon jó vagy sem. Logopédus konzultált vele, hogy rendben van-e a beszéde. Jön majd a neurológiai vizsgálat, ultrahanggal vizsgálják a szívét, szóval még egy darabig maradnia kell, ha akar, ha nem" - tette hozzá.