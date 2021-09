A Journal of the American Society of Nephrology című folyóirat egyik tanulmányában leírták, hogy a koronavírus az emberek egy részének olyan súlyosan károsodik a veséje, hogy dialízisre is szükségük lesz.

A károsodás mindenkit érint, aki valaha átesett a koronavírus-fertőzésen. Továbbá azt is hozzátették, hogy a károsodás mértéke már nagyban függ attól, hogy milyen súlyos volt a fertőzés.

Minél durvább tünetekkel estünk ugyanis át a betegségen, a vesekárosodás mértéke is annál erőteljesebb lesz.

Azok sem dőlhetnek hátra, akik enyhe tünetekkel vészelték át a fertőzést, mivel a nem kórházi kezelésben részesülő, veseproblémák nélküli betegeknél is csaknem kétszer nagyobb a kockázata annak, hogy végstádiumú vesebetegség alakul ki, mint azoknál, akiknek soha nem volt pozitív a koronavírus tesztjük - írja a Portfolió.

Ez azt jelenti, hogy 10 ezer enyhe vagy közepesen súlyos koronavírus betegből nyolcnak szüksége lesz vesedialízisre vagy akár szervátültetésre.

"Ez nem kis szám, ha megszorozzuk a rengeteg beteggel, akiknek a fertőzése végstádiumú vesebetegségben végződhetett. Ami igazán problematikus a vesebetegségben, az az, hogy valóban csendes, nem igazán jelentkezik fájdalomban vagy már tünetekben" - nyilatkozta Ziyad Al-Aly, a St. Louis-i Veterán Ügyek Egészségügyi Rendszerének klinikai epidemiológiai központjának igazgatója.