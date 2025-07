Bankválasztás/ bankváltás előtt állsz? Nyiss számlát okosan: használd ki az előnyöket!

3. Szóba jövő bankok és szolgáltatások mérlegelése

Céljainkkal és igényeinkkel felvértezve jókora előnnyel indulunk bankválasztáskor, hisz eleve kiszűrhetjük a számunkra lényegtelen ajánlatokat. Vessünk össze több szolgáltatást, akár táblázatot is vezethetünk róluk, hisz vizuálisan ábrázolva jobb rálátásunk van az adatokra.

Számlavezetési díjak, utalások utáni levonások, digitális szolgáltatások minősége, utalási-, kártyahasználati díjakat kell elsősorban vizsgálni.

A banki szolgáltatásokat, csomagajánlatokat erre szakosodott weboldalakon is összevethetjük; a banki applikáció, ügyfélszolgálat, ügyintézés felmérésére pedig olvassuk az értékeléseket. Mellékesnek tűnhet, pedig a bankválasztás szempontjai között lényeges, hogy esetleges probléma esetén milyen elbánásban részesülünk és hogyan orvosoljuk a helyzetet, intézzük ügyeinket online vagy offline.

Egyes bankok jóváírást is adnak számlanyitáskor, ahogy olyan bankszámlák is elérhetőek, melyeknek a piacon megszokottnál jóval magasabb a látra szóló kamata, hogy az egyéb extra szolgáltatásokról már ne is ejtsünk szót. Az online bankolás jellemzően gyorsabb, kényelmesebb, környezettudatosabb, ráadásul költséghatékonyabb alternatíva, mivel nem használnak annyi papírt.

Nem érdemes elszalasztani a kínálkozó előnyöket, azonban tartózkodjunk az elhamarkodott döntésektől is: bankváltás, számlanyitás egy hosszú távú elköteleződés, így hagyjunk időt a döntés meghozatalához, adatok elemzéséhez.

4. Bankváltás/bankválasztás és a számlakötés

Amikor hosszas mérlegelés után sikerült megtalálnunk az igényeinkhez és céljainkhoz legközelebb álló bankot, csomagot, akkor jön el a számlanyitás ideje. Ehhez azonban már nem kell bankfiókba mennünk sőt, telefonálnunk sem.

Egyetlen szelfivel is elintézhetjük, ami a legkényelmesebb és legmodernebb formája a számlanyitásnak.

Ehhez egy NFC-kapcsolattal rendelkező telefonra, az ilyen szolgáltatást nyújtó bank applikációjára és az okmányaidra van szükség, az alkalmazásban pedig kiválaszthatod a hozzád passzoló számlacsomagot és a bankkártyádat is.