Miután megszületett Norina és Béci kislánya, további vizsgálatokra volt szükség.

"Vettek szövetmintát a daganatból az operáció után és sajnos kiderült, hogy rosszindulatú volt. Utána több vizsgálat is volt, akadt egész napos is, nem lehettem az újszülött kislányom mellett, ami lelkileg nehéz volt, de muszáj volt elvégezni. Sokáig vártunk az eredményekre, de a jó hír, hogy minden negatív lett, a CT és az MRI is. Ez azt jelenti, hogy nincs áttét, ami nagyon megnyugtató. Azonban itt még nincs vége, mert a protokoll miatt kell még egy műtét, de ha azon túl leszek, akkor végre magunk mögött hagyhatjuk ezt az időszakot" - mesélte a Blikknek Norina.

A várandósság után a szülés sem volt egyszerű, a kis Rebeka a vártnál korábban, tüdőgyulladással született. A baba szerencsére már jól van, szépen fejlődik.