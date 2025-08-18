Melyik sztár reggeli rutinja illik hozzád? – TESZT

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.18.
Van, aki már napfelkeltekor edzésen izzad, más még a telefonkijelzőjét se látja a harmadik szundigomb előtt. A reggeli rutinod többet elárul rólad, mint gondolnád – és lehet, hogy meglepően hasonlít egy híresség napindító szokásaihoz.

Mindenkinek van reggeli rutinja – még ha az csak annyiból is áll, hogy háromszor megnyomja a szundit, majd felhörpint egy sebtében lefőzött kávét. De vajon melyik híresség reggele hasonlít leginkább a tiédre? A kihívásokat kedveled, vagy inkább a lelki ráhangolódást? Töltsd ki a tesztet, és tudd meg, melyik sztár reggeli rutinja állna neked legjobban!

reggeli rutin
Te mivel kezded a reggeli rutinod?
Forrás: Shutterstock

Most pedig nézzük, melyik sztár reggeli rutinja passzolna hozzád!

1. Hogyan kezded a napod?

a) Csendben. Kizárólag madárcsicsergést vagyok hajlandó elviselni.
b) Az ébresztő kinyomása után álmosan kivánszorgom a tükörig a fürdőszobába.
c) Pattogok, mint a nikkelbolha – indulhat a nap!
d) Készen állok a nap kihívásaira, csak még kérek 5 öt percet.
e) Fél órás zuhany uán érzem embernek magam.

2. Mi történik először, miután kikelsz az ágyból?

a) Leülök, veszek egy mély levegőt, és hálát adok, hogy élek.
b) Iszom valami meleg detoxcsodát, aztán jön a 12 lépéses arcrutin.
c) Már futócipő van rajtam, mielőtt még a nap felkelne.
d) Jéghideg tusival ébredek, így indul a nap.
e) Bekapok egy falatot a fürdőben, és válaszolok két e-mailre.

3. Mi jellemző az edzéssel való reggeli kapcsolatodra?

a) Egy kis jóga vagy légzésgyakorlat – inkább a belső erőt fejlesztem.
b) Inkább nem izzadok meg, nem szeretem, ha csillog a bőröm.
c) Legalább egy kardió, plusz egy kis súlyzózás – különben mi értelme?
d) Nem edzek, épp eléggé küzdök így is. 
e) Ha van időm két hajszárítás között, csinálok pár guggolást.

4. Milyen reggelit szoktál enni?

a) Tiszta, könnyű, tápláló – olyasmi, ami nem csak a gyomromnak esik jól.
b) Szépen tálalt smoothie vagy zabkása, amit ki is teszek instára, hogy a követőim szemei is jól lakjanak.
c) Fehérjebomba egy kis extrával – mintha versenyre készülnék.
d) Iszom egy jó kávét vagy teát.
e) Laktató, nehéz kajákat. Majd megemésztem napközben.

5. Mi jellemzi a reggeli rutinod tempóját?

a) Nyugalom. Nem sietek, ráhangolódom a napra.
b) Stílusos, harmonikus, kiegyensúlyozott.
c) Gyors, hatékony, célorientált.
d) Intenzív és kaotikus.
e) Rendkívül intenzív, de van benne rendszer és fenntartható.
 

Kiértékelés

Ha megvan minden válasz, számold össze, melyik betűből volt a legtöbb.

Legtöbb "a" válasz: Oprah Winfrey

A média nagyasszonya nemcsak a stúdióban uralja a terepet, hanem a reggeli órákban is. Oprah hisz abban, hogy a nap sikere a belső nyugalomból fakad.

Így néz ki a reggeli rutinja:

  • 7:00 körüli ébredés
  • 20 perc meditáció
  • Séta vagy jóga
  • Hálanapló írás

Könnyű, növényi alapú reggeli (smoothie, zabkása)

Legtöbb "b" válasz: Jennifer Aniston

Jennifer reggelente úgy ébred, mintha azonnal kamerák várnák. A rutinja a bőrápolás, mozgás és egészséges szokások szentháromsága.

Így néz ki a reggeli rutinja:

  • Meleg citromos víz ébredés után
  • Teljes arctisztító és hidratáló rutin
  • 20 perc meditáció vagy jóga
  • Protein smoothie vagy zabkása
  • Spinning vagy nyújtás

Legtöbb "c" válasz: Dwayne „The Rock” Johnson

A Rock reggele keményebb, mint mások egész napja. Míg te a szundigombot nyomogatnád, addigra ő már két edzésen és egy grilltálon is túl van.

Így néz ki a reggeli rutinja:

  • 4–5 órai kelés
  • 30–60 perc kardió
  • Reggeli: tojás, steak, zabpehely, gyümölcs, pirítós
  • Súlyzós edzés (második kör)
  • Munkakezdés

Legtöbb "d" válasz: Chris Hemsworth

A Marvel sztárja már reggel is hősként teljesít. A hidegvizes fürdők és kemény edzések nála teljesen alaprutinnak számítanak.

Így néz ki a reggeli rutinja:

  • 6:00-kor ébresztő
  • Funkcionális vagy súlyzós edzés
  • Jeges vízfürdő az edzés után
  • Fehérjedús reggeli (tojás, avokádó, smoothie)
  • Családi idő

Legtöbb "e" válasz: Jessica Biel

Jessica egy anyuka, akinek a reggeli órák egy időzített logisztikai hadművelet. Kávé, reggeli, testápolás – és mindez egyetlen zuhany alatt.

  • Reggeli rutinja:
  • 5:30-kor ébresztő
  • Zuhany közbeni kávéivás
  • Zabkása vagy müzli fogyasztása a zuhany alatt
  • Ön-nyirokmasszázs a testápolási rutin részeként
  • Gyerekek indítása az iskolába
  • Napló írás

