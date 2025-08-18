Melyik sztár reggeli rutinja illik hozzád? – TESZT

Mindenkinek van reggeli rutinja – még ha az csak annyiból is áll, hogy háromszor megnyomja a szundit, majd felhörpint egy sebtében lefőzött kávét. De vajon melyik híresség reggele hasonlít leginkább a tiédre? A kihívásokat kedveled, vagy inkább a lelki ráhangolódást? Töltsd ki a tesztet, és tudd meg, melyik sztár reggeli rutinja állna neked legjobban!
a) Csendben. Kizárólag madárcsicsergést vagyok hajlandó elviselni.
b) Az ébresztő kinyomása után álmosan kivánszorgom a tükörig a fürdőszobába.
c) Pattogok, mint a nikkelbolha – indulhat a nap!
d) Készen állok a nap kihívásaira, csak még kérek 5 öt percet.
e) Fél órás zuhany uán érzem embernek magam.
a) Leülök, veszek egy mély levegőt, és hálát adok, hogy élek.
b) Iszom valami meleg detoxcsodát, aztán jön a 12 lépéses arcrutin.
c) Már futócipő van rajtam, mielőtt még a nap felkelne.
d) Jéghideg tusival ébredek, így indul a nap.
e) Bekapok egy falatot a fürdőben, és válaszolok két e-mailre.
a) Egy kis jóga vagy légzésgyakorlat – inkább a belső erőt fejlesztem.
b) Inkább nem izzadok meg, nem szeretem, ha csillog a bőröm.
c) Legalább egy kardió, plusz egy kis súlyzózás – különben mi értelme?
d) Nem edzek, épp eléggé küzdök így is.
e) Ha van időm két hajszárítás között, csinálok pár guggolást.
a) Tiszta, könnyű, tápláló – olyasmi, ami nem csak a gyomromnak esik jól.
b) Szépen tálalt smoothie vagy zabkása, amit ki is teszek instára, hogy a követőim szemei is jól lakjanak.
c) Fehérjebomba egy kis extrával – mintha versenyre készülnék.
d) Iszom egy jó kávét vagy teát.
e) Laktató, nehéz kajákat. Majd megemésztem napközben.
a) Nyugalom. Nem sietek, ráhangolódom a napra.
b) Stílusos, harmonikus, kiegyensúlyozott.
c) Gyors, hatékony, célorientált.
d) Intenzív és kaotikus.
e) Rendkívül intenzív, de van benne rendszer és fenntartható.
Ha megvan minden válasz, számold össze, melyik betűből volt a legtöbb.
A média nagyasszonya nemcsak a stúdióban uralja a terepet, hanem a reggeli órákban is. Oprah hisz abban, hogy a nap sikere a belső nyugalomból fakad.
Így néz ki a reggeli rutinja:
Könnyű, növényi alapú reggeli (smoothie, zabkása)
Jennifer reggelente úgy ébred, mintha azonnal kamerák várnák. A rutinja a bőrápolás, mozgás és egészséges szokások szentháromsága.
Így néz ki a reggeli rutinja:
A Rock reggele keményebb, mint mások egész napja. Míg te a szundigombot nyomogatnád, addigra ő már két edzésen és egy grilltálon is túl van.
Így néz ki a reggeli rutinja:
A Marvel sztárja már reggel is hősként teljesít. A hidegvizes fürdők és kemény edzések nála teljesen alaprutinnak számítanak.
Így néz ki a reggeli rutinja:
Jessica egy anyuka, akinek a reggeli órák egy időzített logisztikai hadművelet. Kávé, reggeli, testápolás – és mindez egyetlen zuhany alatt.
