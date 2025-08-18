Melyik sztár reggeli rutinja illik hozzád? – TESZT

Mindenkinek van reggeli rutinja – még ha az csak annyiból is áll, hogy háromszor megnyomja a szundit, majd felhörpint egy sebtében lefőzött kávét. De vajon melyik híresség reggele hasonlít leginkább a tiédre? A kihívásokat kedveled, vagy inkább a lelki ráhangolódást? Töltsd ki a tesztet, és tudd meg, melyik sztár reggeli rutinja állna neked legjobban!

Te mivel kezded a reggeli rutinod?

Forrás: Shutterstock

Most pedig nézzük, melyik sztár reggeli rutinja passzolna hozzád!

1. Hogyan kezded a napod?

a) Csendben. Kizárólag madárcsicsergést vagyok hajlandó elviselni.

b) Az ébresztő kinyomása után álmosan kivánszorgom a tükörig a fürdőszobába.

c) Pattogok, mint a nikkelbolha – indulhat a nap!

d) Készen állok a nap kihívásaira, csak még kérek 5 öt percet.

e) Fél órás zuhany uán érzem embernek magam.

2. Mi történik először, miután kikelsz az ágyból?

a) Leülök, veszek egy mély levegőt, és hálát adok, hogy élek.

b) Iszom valami meleg detoxcsodát, aztán jön a 12 lépéses arcrutin.

c) Már futócipő van rajtam, mielőtt még a nap felkelne.

d) Jéghideg tusival ébredek, így indul a nap.

e) Bekapok egy falatot a fürdőben, és válaszolok két e-mailre.

3. Mi jellemző az edzéssel való reggeli kapcsolatodra?

a) Egy kis jóga vagy légzésgyakorlat – inkább a belső erőt fejlesztem.

b) Inkább nem izzadok meg, nem szeretem, ha csillog a bőröm.

c) Legalább egy kardió, plusz egy kis súlyzózás – különben mi értelme?

d) Nem edzek, épp eléggé küzdök így is.

e) Ha van időm két hajszárítás között, csinálok pár guggolást.

4. Milyen reggelit szoktál enni?

a) Tiszta, könnyű, tápláló – olyasmi, ami nem csak a gyomromnak esik jól.

b) Szépen tálalt smoothie vagy zabkása, amit ki is teszek instára, hogy a követőim szemei is jól lakjanak.

c) Fehérjebomba egy kis extrával – mintha versenyre készülnék.

d) Iszom egy jó kávét vagy teát.

e) Laktató, nehéz kajákat. Majd megemésztem napközben.

5. Mi jellemzi a reggeli rutinod tempóját?

a) Nyugalom. Nem sietek, ráhangolódom a napra.

b) Stílusos, harmonikus, kiegyensúlyozott.

c) Gyors, hatékony, célorientált.

d) Intenzív és kaotikus.

e) Rendkívül intenzív, de van benne rendszer és fenntartható.

