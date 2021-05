VV Béci az Insatgramon közölte a hírt: Norinával közös kisbabájuk megszületett. Több szakorvos is ott volt a császármetszésnél, mivel Norinánál kialakult egy súlyos nőgyógyászati probléma terhessége alatt. A műtét után Béci arról számolt be, hogy a mama és a baba is jól vannak, legutóbbi Instagram-sztorijában azonban már szomorú hírt közölt.

"A 11 órási beszélgetés a doktorral sajnos nem volt olyan, mint amire számítottam... Rebekának tüdőgyulladása van és kezelni kell. Lélegeztető rásegítőn van, mert nagyon szaporán veszi a levegőt! De minden rendben lesz! Tudom!! Tudjuk!!" - írta Béci.