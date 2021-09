Egy elakadt autóson szeretett volna segíteni Katona Imre Budapesten, ám közben elütötték, és leszakadt a bal lába. A korábban profi táncosként dolgozó 35 éves férfinak mindent újra kellett tanulnia, most pedig ahhoz kér segítséget, hogy megfelelő, a hivatásához is alkalmas protézise lehessen.

"Ahogy korábban, sem a színpadon, sem az életemben nem adtam fel álmaimat, most amputáltként sem teszem. Egyszer azt mondta a Mesterem, hogy 'Nincs lehetetlen, csak tehetetlen'. Amikor felébredtem a baleset után az intenzíven és szembesültem lábam hiányával, akkor is próbáltam a legpozitívabb lenni. A döntés továbbra is a saját kezemben maradt: megyek tovább előre. A több hónapos rehabilitációnak és kitartásomnak köszönhetően már művégtaggal élek majdnem teljes életet... De számomra ez akkor lenne teljes, ha újra táncolhatnék és koreografálhatnék. Ehhez azonban olyan modern technikával ellátott több tízmilliós protézisrendszerre -vízálló mikroprocesszoros térdízület, boka, lábfejek- van szükségem, melyet vízben és a futópályán is korlátok nélkül használhatok" - írja Katona Ádám, aki saját erőből nem tudja előteremteni a munkájához megfelelő láb árát, ami 38 millió forint, így a művészet kedvelők és a nagyközönség segítségét kéri.

