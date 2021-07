A kisfiú édesanyja nem is lehetne büszkébb ennél: Zente húsvétkor már locsolóverset szavalt, úszni is tud, sőt, már állni is képes. Fejlődésére azóta is mindenki kíváncsi, családja pedig rendszeresen oszt meg kisebb-nagyobb videókat a tündéri kissrác állapotának javulásáról.

Anyukája ezúttal azt újságolta el, hogy a nyár utolsó hónapjában Zente nem megy se oviba, se fejlesztésre, de a héten még keményen dolgozik, kitartása pedig töretlen.

"A szövegelés még mindig nagyon erősen jelen van minden feladatnál, de a sok üzenet után, amit tőletek kaptunk, szerintem bátran írhatom, hogy talán pont ezért szeretitek; illetve hoztam néhány képet is. Semmi különös, csak álldogál a WC-ben és rám vár. Igen, a WC-ben. Hétköznapi dolog, de elmondani nem tudom. mekkora kincs ez, amit tőletek kaptunk. Nem kell aggódnom, hogy hová tegyem őt. Kint hagyni nyilván nem opció, ha csak ketten vagyunk, bent viszont nem kell sem ölben tartani, sem leültettni a piszokba sehol. Fantasztikus. Az élet apró örömei ezek, amikor az új erőt és készségeket átültetjük a mindennapi életünkbe, hogy az ugyanolyan könnyű legyen, mint bárki másnak"

-írta az anyuka.