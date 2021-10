A hialuronsav a szervezet egyik építőeleme, amely természetes módon is megtalálható a szöveteinkben. Egy nagy molekulájú szénhidrát, amelynek legfőbb jellemzője a kiváló vízmegkötő képessége. Leginkább a kozmetikumok, illetve a szépségipar által vált ismertté, hiszen számos készítményben – krémekben, szérumokban, tonikokban stb. – megtalálható, de különféle célzott kezeléseket is végeznek vele. Bizonyos esztétikai beavatkozásoknál is előszeretettel alkalmazzák, ilyen például az ajakfeltöltés. A hialuronsavnak azonban nem csupán a szépülésben lehet nagy szerepe, hanem az egészségmegőrzésben is. Mi sem mutatja ezt jobban, mint az, hogy az első hialuronsavas terméket is gyógyászati céllal hozták létre. Ezt az anyagot ugyanis először szemsebészeti műtétek alkalmával használták, ám hamarosan kiderült, hogy egyéb kóros állapotok kezelésére is alkalmas.

Miért jó a hialuronsav?

A hialuronsav olyan „tiszta" anyag, amely egyáltalán nem irritál, elvégre az emberi szervezetben is megtalálható: legnagyobb arányban a bőrben, de az izmokban, csontokban vagy az ízületi folyadékban, sőt a vérben is fellelhető. A terhesség folyamán például ez az anyag teszi lehetővé, hogy akárhogyan csavarodjék is a köldökzsinór, mégis el tudja látni a feladatát.

Ez a „csodaszer" tehát mindannyiunkban megtalálható, ám ahogyan öregszünk, a hialuronsav termelődése egyre csökken szervezetünkben, amelynek következtében a bőrünk idővel veszít rugalmasságából és tömörségéből, megjelennek az első ráncocskák, a kötőszövetek lazábbá válnak, az ízületek „berozsdásodnak", a porcok kopásnak indulnak.

Hialuronsav a kényes területeken

A hialuronsav tehát remekül alkalmazható mind a szépségünk megőrzésében, mind a bőr, a csontok, a kötőszövetek és az ízületek megóvásában. Ám akad egy kényesebb terület is, ahol szintén kifejtheti áldásos hatását...

Talán a nőgyógyászat jut legkevésbé az eszünkbe, ha azt halljuk, hialuronsav, pedig ez az anyag bizony előnyösen hat hüvelyszárazság esetén is.

A hüvelyszárazság rengeteg nő életét megkeseríti, hiszen ezt a jelenséget nemcsak a rövid előjáték idézheti elő a szexuális együttlétek során, hanem egyes gyógyszerek szedése, hormonális változások, például a változókorban, de akár a stressz is. A kezeletlen hüvelyszárazság a mindennapokban kellemetlen, feszülő, égő érzést okoz, sőt szövődményei is lehetnek, mint a gyakoribb húgyúti fertőzések, illetve a hüvely bakteriális vagy gombás fertőzései. Mivel alapvetően hormonhiány a kiváltó ok, a kezelésben logikus lehet a hormon visszapótlása, ám ez nem mindenki számára alkalmazható, és sokan ódzkodnak is a hormonkezeléstől. Valamit azonban tenni kell, hiszen a hüvelyszárazság olyan állapot, amely jelentősen rontja az érintettek életminőségét.

A hialuronsav-tartalmú, helyileg alkalmazható hüvelyi készítmények azonban bárki számára alkalmazhatóak, nem irritálnak, nincs mellékhatásuk és nem csupán enyhülést hoznak, hanem a hüvely szöveteit is képesek helyreállítani és nedvességgel feltölteni, szemben a síkosítókkal, amelyek csak átmeneti segítséget jelentenek az együttlétek során, tartós ápoló hatásuk azonban nincs. A hüvelyi hidratálókat használni sem alkalomszerűen kell, hanem kúraszerűen naponta, szükség esetén pedig hosszan tartó alkalmazásuk is lehetséges.