A stressz mindennapjaink részét képezi. Aggódunk az egészségünk miatt, stresszelünk a vizsgák, a munkahelyi feladatok miatt, és sokszor egészen apró dolgok miatt is. A helyzet nem egyszerű, a megoldása pedig még kevésbé, de itt van néhány ötlet, ami segíthet a nehezebb napok átvészelésében.

Először is fontos megérteni, tudatosítani magunkban, hogy miért stresszelünk. Ha az ok megvan, könnyebb kiküszöbölni. Sokszor kapjuk azt a tanácsot, hogy "csak engedd el" vagy hogy "ne foglalkozz most ezzel, összpontosíts a feladatra inkább", de aki már élt át tartós stresszt, pontosan tudja, hogy ez nem ennyire egyszerű. Nincs rajtunk kikapcsoló gomb, melynek a segítségével megszűnik az állandó gyomorgörcs, heves szívdobogás és cselekvésképtelenség. Összeszedtem néhány jelet, amelyből fel lehet mérni, hogy hol állunk a stressz-skálán, és néhány tanácsot, amelynek a segítségével könnyebben áteshetünk ezeken az időszakokon.

Nagyon könnyen felhúzod magad minden "apróságon"

Ha az embert viszonylag rövid idő alatt túl sok, túl nagy stressz éri, lobbanékonnyá válik. Elég egy rossz szó, egy odaégett vacsora, tulajdonképpen bármilyen apró, negatív impulzus, és oda az önuralom.

Mit tehetsz ellene?

Ha stresszes időszakon mész keresztül, igyekezz megállni egy pillanatra, venni egy mély levegőt, mielőtt megszólalnál. Ez megkímélhet téged is és a beszélgetőpartneredet is attól, hogy olyan dolgokat mondj, amiket később megbánnál. A másik, hogy ne félj jelezni a külvilág felé, ha egy kis türelemre, megértésre, térre van szükséged.

Elveszett az összes motiváció, és a napi feladatok elvégzése is nehézkessé válik

Nem feltétlenül kell itt a munkára vagy a tanulásra gondolni. Sokszor olyan egyszerű feladatok is túl nagy falatnak tűnnek, mint a bevásárlás, evés, vagy akár elhagyni a komfortot és nyugalmat biztosító ágyat.

Mit tehetsz ellene?

Kis lépésekben haladj végig a napon. Apró, egyszerű célokat fogalmazz meg magaddal szemben, és ne feledkezz meg arról, hogy megjutalmazd magad ezeken a nehéz napokon. Fontos, hogy ne ostorozd magad ilyenkor, hiszen tudod, mindenkinek vannak nehezebb napjai. Ha megpróbálod elfogadni, hogy ez előfordul, és inkább kedvesen, szeretettel állni magadhoz, könnyebben átvészeled ezt az időszakot.

Fejfájás

A fejfájás és a stressz szorosan összefügg egymással. Például, ha stresszelsz, és észre sem veszed, de nagyon erősen összeszorítod az állkapcsodat, vezethet igen durva és ijesztő fejfájáshoz. Azt is tudjuk, hogy az állandó stressz ahhoz vezet, hogy beköt a hát, a váll, és ez is okozhat fejfájást.

Mit tehetsz ellene?

Érdemes felkeresni egy masszőrt, de ez sajnos egyedül ez hosszú távon nem oldja meg a problémát. A különféle relaxációs gyakorlatok, meditálás, úszás, rendszeres sport is segíthet.

Folyamatosan kimerültnek érzed magad

A folyamatos stressz kifárasztja az embert, és ilyenkor a pihentető alvás is nehezebben megy, hiszen pörög az agy, amitől képtelenség elaludni. Ettől még fáradtabb, és még stresszesebb leszel. Igazi ördögi kör.

Mit tehetsz ellene?

A meditáció ebben is segítségedre lehet, de akár különféle gyógyteákat, gyógynövényes készítményeket is érdemes lehet kipróbálni.

Úgy érzed, rengeteget dolgozol, de mégsem haladsz semmerre

Sosincs vége a mosásnak, mosogatásnak, tanulásnak, munkahelyi feladatoknak. Hiába mosogattál el mindent, mire végzel vele, kezdheted elölről, mert megint felgyűlt egy adag. Amikor komoly stresszt élsz át úgy érzed, sosem jön el az a pont, amikor végre egy kicsit megpihenhetsz.

Mit tehetsz ellene?

Ha például úgy érzed, hogy a túl sok holmi a fejedre nőtt, érdemes lomtalanítani. A szanálás nemcsak a lakásnak, hanem az elmének is jót tesz, segít helyre tenni a fejünkben is a gondolatokat. Nem véletlen, hogy amikor az embernek feladatai vannak, ösztönösen inkább nekiáll a lakás nagytakarításának, csak hogy elodázza a prioritást élvező feladatokat.

Ha a tanulás vagy a munka tűnik végeláthatatlannak, igyekezz beiktatni egy-két pihenőnapot, amikor kicsit meg tudsz nyugodni, és távolabbról tudod szemlélni a feladatokat. Utána könnyebb lesz.

Képtelen vagy energiát fektetni a megjelenésedbe

Bár imádsz sminkelni, csinosan felöltözni, vagy csak ragaszkodsz a napi arcápolási rutinodhoz, egyik pillanatról a másikra mégsem megy. Pizsamában vagy napok óta, és nem emlékszel, mikor mostál hajat utoljára.

Mit tehetsz ellene?

Ilyen előfordul, ne aggódj. A túlterhelt időszakokban az embernek kisebb gondja is nagyobb annál, hogy a külsejével foglalkozzon. Ha az alap tisztálkodási dolgokon sikerült átverekedned magad, már teljesen jó. Amint lesz időd fellélegezni egy kicsit, úgyis visszarázódsz a normális kerékvágásba.

Nem tudod kizárni a negatív gondolatokat

Úgy érzed, semmire sem vagy jó, és neked semmi sem sikerül. Önkéntelenül mantrázod magadban, hogy úgyse fog menni, hogy kevés vagy, mindent elrontasz, és hiába akarsz mindent tökéletesen csinálni, nem megy.

Mit tehetsz ellene?

Segíthet, ha megpróbálsz egy lépés távolságra kerülni, és kívülről ránézni a helyzetre. Tudatosítsd magadban, hogy mindenkinek vannak rossz napjai, időszakai, de idővel minden helyre fog jönni, hiszen ez is csak egy időszak. Ha viszont úgy érzed, hogy már semmi sem segít, érdemes lehet felkeresni egy pszichológust, akivel közösen megoldást találhattok a problémára.

Fontos, hogy bármilyen időszakot is élsz, szánj magadra valamennyi időt. Ezt az időt fordítsd valami olyan cselekvésre, ami feltölt. Legyen az fél óra szundi, olvasás, arcpakolás, forró fürdő vagy kirándulás, teljesen mindegy. Ha nem iktatsz be időnként egy kis énidőt, pillanatok alatt megtörténik a kiégés, és egyre nehezebb lesz visszahozni magad.