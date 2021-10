Tavaly a bezárások, a távolságtartás és a maszkviselés következtében csökkent a felső légúti fertőzések száma. Idén viszont várhatóan ezek a fertőző betegségek is visszatérnek, ezért érdemes az influenza ellen is beoltatnunk magunkat.

Bár tavaly a szigorú korlátozásoknak köszönhetően elmaradt az évente megjelenő influenzaszezon, idén a lazítások következtében várhatóan visszatér az életünkbe. A szakemberek most már biztosan állítják, hogy az influenza elleni védőoltás nyugodtan beadható a koronavírus elleni vakcinával párhuzamosan.

Az influenza és a COVID-19 elleni védőoltás orvosi, immunológiai szempontból bármilyen időköz betartásával vagy időköz betartása nélkül is adható, ez utóbbi esetben különböző végtagokba (egyik felkarba az egyik, másik felkarba a másik) adandók a vakcinák. Az olthatóságról minden esetben az oltóorvos dönt, amennyiben az oltóorvos javasolja, akkor 1-2 hét időköz tartásával biztonsággal adható a két oltás"

- közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ válaszát az Egészségkalauz.

A szakemberek mindenképpen azt ajánlják, hogy oltassuk be magunkat az influenza elleni védőoltással is, már csak azért is, hogy csökkenjen a kórházi ellátásra szorulók száma és megelőzzünk egy súlyosabb influenzaszezont.