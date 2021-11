A Pfizer koronavírus elleni harmadik oltása akár 9-10 hónapig is védelmet nyújthat, de az is lehet, hogy még ennél is tovább - derült ki egy kiszivárgott izraeli kutatás előzetes adataiból.

A The Times of Israel szerint a tanulmány első eredményeit 2-4 héten belül hozzák nyilvánosságra. Arra számítanak, hogy a harmadik oltás sokkal tovább nyújt védelmet, mint az első kettő. Az emlékeztető oltás esetében a szervezet több antitestet termel, mint az előző kettőnél.

Az Egészségügyi Minisztérium egyik tisztviselője szerint az oltások között hosszabb időt kéne hagyni, és akkor sokkal sikeresebb lehetne védekezés.