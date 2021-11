Az elmúlt napokban is tovább emelkedtek a koronavírusos megbetegedések esetszámai, a nagyobb lezárások elkerülése végett oltási hetet vezet be a kormány.

Szlávik János a TV2 Mokka stúdiójában beszélt arról, hogy még mindig a negyedik hullám felszálló ágában vagyunk, az elmúlt napokban is emelkedett a koronavírusos fertőzöttek száma. Márciusban hasonló esetszámokkal már komoly korlátozások voltak, viszont tavaly nem voltak ennyien beoltva. A kormány úgy döntött, hogy egy oltási hetet fog bevezetni, hogy ezzel is kedvet csináljanak az oltáshoz. Azt szeretnék ellensúlyozni az oltásokkal, hogy ne kelljen újabb korlátozásokat bevezetni.

Pár korlátozó intézkedést Szlávik János is szükségesnek tartana, szerinte a napi számok fogják eldönteni, ezek közül melyek kerülnek bevezetésre. A környező országokban leginkább az a taktika vált be, hogy az oltatlanokat korlátozzák, ezzel is motiválva őket arra, hogy vegyék fel az oltást.