Bódi Csabi olyan rosszul lett a forgatáson, hogy elsötétült előtte a világ. A Bors újságírója felhívta, és megkérdezte, mi történt.

"Szomorúan be kell vallanom, hogy alkoholallergiám van, emiatt kellett félbe szakítanom a felvételt" - mondta Csabi. Hozzátette,hogy azóta érzi magán a furcsa tüneteket, mióta átesett a koronavíruson.

"A covid óta kialakult bennem egy olyan fék, vagy nem is tudom minek hívjam, hogy kis mennyiségű ital elfogyasztása után is rosszul leszek. Ez most sem volt másképp. Koccintottam a többiekkel. Még ha túlzásba estem volna, akkor megérteném, hogy rosszul leszek, de úgy tűnik, hogy elég volt nekem az az egy pohár is" - folytatta.