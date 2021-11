Ahogy megírtuk, koronavírus-fertőzéssel került kórházba Kóbor János. Az állapotával kapcsolatban felesége hírzárlatot rendelt el, annyit azonban tudni, hogy az Omega frontemberét átszállították a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikára.

Kiderült, Kóbor Jánosönmagát nem féltette, de soha nem tagadta az oltás fontosságát. Minden szabályozást betartott, maszkot is hordott, de bevallotta, hogy ez nehezére esik.

"Elég közeli, ahogy a néhai Benkő Laci vagy Balázs Fecó volt, Isten nyugosztalja őket. Azért nem tudok és nem akarok véleményt nyilvánítani, mert amikor ez az egész pandémia elkezdődött, akkor én is oltásellenesnek indultam, mert féltem már gyerekként is a tűtől és mindig cirkuszoltam anyukámnak, ha oltásra kellett menni. Rögtön rosszul vagyok tőle. Most hamar megváltozott a véleményem, mert a baráti köröm tagjai, a családom és a kollégák sorra kapták el ezt a csúnya betegséget. Ekkor beláttam, hogy menni kell oltakozni. Pont Meckyvel beszéltem erről, és ő kérdezte, hogy miért döntöttem emellett. Szerettem volna magamat, a lányomat, a környezetemet és a rajongóimat is védeni a koncerteken. Döbbenten hallottam korábban, hogy nem oltatta be magát, nem tudom, hogy azóta ez változott-e, hiszen csinos neje, kisgyereke, unokája van. Ha ezen a véleményén nem változtatott a közelmúltban, akkor nagyon nagy lehet a baj, és a Jóisten segítse meg őt" – mondta Zalatnay az AcNews megkeresésére, aki amióta megtudta a hírt, folyamatosan fohászkodik barátjáért.

"Imádkozom érte! Mind a korát, mind a szellemi állapotát meghazudtolja, igazi harcos, hiszek benne. Omegás korunk óta imádom, 1967 óta. Erős, élni akar és nagyon jó esze van" - tette hozzá Cini.