Az oltással nem rendelkezőknek szinte minden országban szigorú korlátozásokkal kell szembesülniük. Ezért az oltásellenesek minden trükköt bevetnek azért, hogy megszerezzék a védettségi kártyát, amit nem csak az oltottak, hanem a gyógyultak is megkaphatnak. A vírustagadók ezért Covid-partikat szerveznek, hogy így átessenek a betegségen.

Egy osztrák férfi is megpróbálta a látszólag könnyebb utat választani. Elment egy ilyen partiba Stájerországban, ahol el is kapta a koronavírust, arra azonban nem számított, hogy a szervezete rosszul reagál majd a betegségre. Az 55 éves férfit hamar megtámadta a Covid, kórházba is került, de már nem tudták megmenteni az életét.