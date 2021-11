A nők hormonháztartása rendkívül összetett és érzékeny. Ha valami nem stimmel, az számos egyéb dologra is kihat, ezért is érdemes kiemelt figyelmet fordítanunk a hormonrendszer egészséges, vagy megváltozott működését érzékenyen jelző menstruációs ciklusra: hiszen a szabályos ciklus a fogantatásnak is alapfeltétele.