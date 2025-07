Michael Madsen amerikai színész, Quentin Tarantino filmjeinek ikonikus szereplője, csütörtökön, 67 éves korában elhunyt. Madsen holttestét malibui otthonában találták meg.

Meghalt Michael Madsen: 67 éves volt

Szívroham okozta Michael Madsen halálát

A Los Angeles megyei rendőrséget egy 911-es segélyhívást követően riasztották, és a kiérkező egységek a helyszínen már csak Madsen halálát tudták megállapítani. A színész menedzsere, Ron Smith a DailyMailnek megerősítette: „Madsen szívroham következtében hunyt el.” A vlágsztár képviselőinek közleménye szerint Madsen még a közelmúltban is aktív volt a filmes világban, független filmeket és nagyjátékfilmeket is említett, amelyben érdekelt volt. A közlemény külön kiemelte, hogy a színész egy új könyv kiadására is készült, Könnyek apámért: Törvényen kívüli gondolatok és versek címmel.

Hollywood ikonja volt

Michael Madsen legismertebb alakításait Quentin Tarantino rendezéseiben nyújtotta. Olyan filmekben szerepelt, mint a Reservoir Dogs (1992), a Kill Bill: 2. (2004), vagy a Volt egyszer egy Hollywood (2019). Emellett emlékezetes alakítást nyújtott az 1997-es Donnie Brasco című filmben is, ahol Sonny Black karakterét formálta meg. A filmes közösség és rajongók világszerte gyászolják a színészt. „Michael Madsen Hollywood egyik legikonikusabb színésze volt, akit sokan hiányolni fognak” - fogalmaztak.