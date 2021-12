Az amerikai New England of Journal of Medicine nevű tudományos folyóiratban közzétettek egy tanulmányt, ami szerint létezik egy, a Pfizernél hatásosabb vakcina: nagyobb szintű védettséget nyújt a fertőzéssel szemben, és alacsonyabb a kórházba kerülés esélye is.

Ez a Moderna-vakcina.

A kutatók összehasonlították 219 ezer Pfizer-vakcinával beoltott amerikai veterán egészségügyi adatait ugyanennyi Modernával oltott egykori katona eredményeivel. A vizsgálat során öt szempontból értékelték a vakcinák hatékonyságát:

- igazolt fertőzés

- a tünetekkel járó betegségek

- a kórházba kerülés esélye

- az intenzív osztályra kerülés esélye

- és az elhalálozás.

Az eredmények alapján kiderült, hogy a Moderna oltóanyagának hatásfoka jobb, mint a Pfizeré. Az igazolt fertőzések száma 21 százalékkal kisebb a Modernások körében, és náluk 41%-kal alacsonyabb a kórházba kerülés esélye is – idézi a Blikk a tanulmányt.

A most megjelent kutatás eredménye azonban nem azt jelenti, hogy a Pfizer-oltás hatástalan lenne a koronavírussal szemben. A tudósok külön kitértek arra, hogy

mindkét mRNS-vakcina hatékony és biztonságos, a mért különbségek pedig kicsik, így mindkettőt bátran ajánlják használatra.