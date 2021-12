A várandósok igyekeznek a lehető legjobban felkészülni az anyaságra és már a terhesség korai szakaszában oda kell figyelniük arra, hogy a különböző vitaminokból megfelelő mennyiséget juttassanak a szervezetükbe. Olykor a legprecízebb kismamák figyelmét is elkerülheti, hogy pótolni kell néhány olyan vitamint és nyomelemet, amelyre addig csekély figyelmet fordítottak. Ha a várandósság idején a folsav beviteléből nincs is hiány, mégis mivel járhat, ha elmarad a szükséges mennyiségű vas bevitele?

A folsavról számtalan helyen olvashatjuk, milyen kiemelt szerepe van már a terhesség első pillanataitól. Egyre több szakember már akkor is ajánlja, amikor a párok még csak tervezik a gyermekvállalást, hiszen a folsav a várandósság legelső heteitől nélkülözhetetlen a magzat egészséges fejlődéséhez. Ebben az időszakban elsősorban a velőcsőzáródási rendellenességek, így a nyitott gerinc vagy a koponyahiány megelőzésében van nagy szerepe. Mire egy nő felismeri és megtudja, hogy ő kismama, a folsavhiány akár már következményekkel is járhatott, hiszen a magzati fejlődésnek ez a szakasza a terhesség 4. hetére befejeződik.

Milyen módon vigyen be a kismama megfelelő mennyiségű folsavat?

Folsav, azaz B9-vitamin főként nyers zöldségek (avokádó, kelbimbó, káposzta, brokkoli) fogyasztásával juttatható legegyszerűbben a szervezetbe. Hosszabb tárolás vagy hirtelen hő hatására a folsav elkezd bomlani, ezért ajánlott ezeket az ételeket nyersen fogyasztani. Gyümölcsöket is választhatnak a kismamák, mint narancs, málna, grapefruit, melyeknek szintén magas a folsavtartalma. Magvas vagy teljes kiőrlésű kenyerek fogyasztása ugyancsak hasznos lehet, de a legeredményesebbnek mégis az ígérkezik, ha a nyers alapanyagokból nyerjük a vitamint.

Elég, ha csak a folsavra figyelünk?

A kezdő lépést érdemes tehát megtenni, nem elég azonban ennyivel beérni. A magzat egészséges fejlődéséhez néhány egyéb vitaminból és nyomelemből szintén többre van szükség, ilyen például a vas, a kalcium, a D-vitamin és a jód is.

Miért kulcsfontosságú a vas?

A folsav mellett már kevesen figyelnek arra, hogy a kismama vasszükséglete az várandósság előtti időszakhoz képest másfélszeresére növekszik, azaz a napi 1,5-2 mg-ról 3 mg-ra. Minden harmadik várandós nő vashiányban szenved, jórész azért, mert ezt a megnövekedett igényt csak táplálék útján nem lehet kielégíteni, ezért a kismamáknak vaspótlásra van szükségük már a terhesség legkorábbi szakaszától. Ennek hiányában az anyai vasraktárak kiürülésével a harmadik trimeszterre vashiány, és akár vashiányos vérszegénység is kialakulhat.

Érdemes tehát a terhesség korábbi szakaszában pótolni a vasat?

Különösen fontos a megfelelő vaspótlás, hiszen a vérszegénység nemcsak az anya egészségügyi állapotára hat ki, hanem a magzat fejlődését is veszélyezteti. A vashiány fokozza a koraszülés kockázatát, kis testsúllyal jöhet világra az újszülött, emellett különböző műtéti és szülési komplikációkhoz is vezethet. A vaspótlás segít a terhesség alatt megelőzni és csökkenteni az anyai fáradtságot, ingerlékenységet, valamint elkerülni a szülés utáni depresszió kialakulását is.

Ahhoz, hogy a magzat egészségesen érkezzen a világra, érdemes tehát a tudatos és megfelelő táplálkozás mellett a vitaminok és nyomelemek pótlására is odafigyelni!