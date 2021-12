Wikonkál Norbert főigazgató szerint a környező országokhoz képest jobban kezelte a magyar egészségügy a karácsonyt, mivel kevésbé voltak leterhelve a kórházak az ünnepek alatt. A szakember az M1 hétfő reggeli műsorában arról beszélt, hogy egyre több ország híradásában lehet látni, belátták, hogy a harmadik oltás beadásának késői megkezdése hiba volt.

Magyarország ebben zseniális volt, mivel időben kezdte el adni a harmadik oltást.

A Honvédkórház főigazgatója arról is beszélt, hogy Európában is egyre gyorsabban terjed a koronavírus új variánsa, az omikron, ami relatíve kedvezőbb irányba tereli a járványt. Az omikron több embert fertőz majd meg, de kevéssé okoz megbetegedést. Ennek ellenére nincs még itt az ideje a lazításnak, sőt most kell igazán fegyelmezettnek lennünk.

Szinte biztos, hogy hamarosan elindul az ötödik hullám, és a cél továbbra is a lapos járványgörbe.

– idézte az orvos szavait a Blikk.