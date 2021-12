Nem csinál nagy hűhót idén a születésnapjából a koronavírussal és rákkal is megküzdött Forgács Gábor. A színész annak azonban örül, hogy szilveszterkor színpadra állhat.

"Nem lesz nagy felfordulás. Egyrészt azért, mert nem is kerek az évszám, ráadásul a 60. születésnapomra a párom és a lányom fantasztikus születésnapi meglepetés-partit szerveztek, azt úgysem lehet überelni. Másrészt ebben a korban már mit ünnepeljen az ember? A kor egy állapot, el kell fogadni, meg kell vele barátkozni, de én nem szeretem" - nyilatkozta a születésnapjával kapcsolatban Forgács Gábor a Blikknek.

"Koronavírusos voltam, és ott a rák is. Bár ünnepelhetném azt, hogy jól vagyok, ez nem ilyen egyszerű. Ez a betegség nem tűnik el egyik pillanatról a másikra, ez még működik. Majd öt év múlva, ha akkor is tünetmentes leszek, kimondhatom, hogy vége. Mondjuk, akkor meg már 79 éves leszek, addigra lesz más bajom is" - vélekedik a színész, akiről volt, hogy lemondtak az orvosok.

"Szilveszterkor lesz egy fellépésem, örülök, hogy akkor színpadra állhatok. Tíz óra körül végzek is, utána sietünk haza, éjfélkor pedig itthon koccintunk szűk családi körben" - tette hozzá.