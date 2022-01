Till Attila és Judy után most Lotfi Begiről derült ki, hogy megfertőződött a koronavírussal.

Ahogy arról mi is hírt adtunk, Tilla és a Groovehouse énekesnője, Judy elkapta a koronavírust. Judy már az újév első napján erős torokfájdalommal küzdött, kislányának, Majának pedig az első pár napban hőemelkedése volt, férje pedig ágynak esett.

Hármunk közül Balázs betegedett most meg a legjobban, ő még mindig nyomja az ágyat. Az a legmeglepőbb az egészben, hogy a kislányom és a férjem három hónappal ezelőtt volt covidos, én pedig tavaly év elején estem át rajta, és most újra elkaptuk

-mesélte Judy, aki a minap azt írta közösségi oldalán, most már mindannyian jól vannak, de a tesztjük változatlanul pozitív eredményt mutat.

A TV2 műsorvezetője, Tilla is koronavírusos, de mindenkit megnyugtatott, hogy csak a torka fáj, náthás, és néha köhög. A dj-producer Lotfi Begi a Blikknek mesélt állapotáról, ugyanis sajnos ő sem úszta meg a koronavírust.

Elég rosszul érzem magam, a láz jön és megy, régen voltam már ennyire beteg és ilyen lázas. Szerencsére be voltam oltva, sőt, többször is, ennek köszönhetem most, hogy nem a kórházban kötöttem ki

-mondta Begi, aki nem az omikron variánssal fertőződött meg. A dj távol a családjától küzd a coviddal, és csak Facetime-on látja gyermekeit.