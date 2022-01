A művésznő a Mokka műsorvezetőjének mesélte el, hogy derült ki, hogy 18 év elteltével ismét daganatos megbetegéssel kell megküzdenie - írja a Ripost.

Bangó Margit, aki két műtéten is túl van - októberben és decemberben is átesett egy-egy operáción -, a szokásos kontrollvizsgálatra ment orvosához, ahova unokája is elkísérte. Amikor az orvosa megkérdezte, hogy van, ő rávágta, hogy jól, de unokája elmondta a doktornőnek, hogy ez nem igaz.

„Egyik alkalommal bejött a doktornő, kérdezte, hogy minden rendben van-e velem. Én nem vagyok az a panaszkodó típus, ezért azt mondtam, igen. Kis Tina viszont jelezte a doktornőnek, hogy nincs jól a mama, mert véres volt a vizelete már két hónapja. A doktornő megnézte az ultrahangot, és azt mondta, hogy azonnal CT, és biztosan műteni kell. Rákérdeztem: daganat? Mondta, hogy igen..."

A művésznő azt is elmondta, hogy nem tervez több nagykoncertet, de amíg tud, kisebb fellépéseket vállal majd. Csehi András interjúját a Mokka oldalán nézhetitek meg.