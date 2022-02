A vas, mint létfontosságú nyomelem

A vas szervezetünk működésének számos területén játszik fontos szerepet. A vörösvértestekben található oxigénszállító fehérjemolekula, a hemoglobin nélkülözhetetlen alkotóeleme, emellett számos enzim összetevőjeként a sejtjeink energiatermelő folyamataiban is részt vesz. A megfelelő mennyiségű vas tehát a szervezet működőképességéhez elengedhetetlen, ezért lényeges, hogy gondoskodjunk a mindennapi vasszükséglet kielégítéséről.

Ez a nyomelem elengedhetetlen a vérképzéshez, a szívünk és izmaink megfelelő működéséhez, a fertőzésekkel és betegségekkel szembeni ellenállóképességünk, valamint a fizikális és mentális energiaszintünk fenntartásához – azaz a vas nélkülözhetetlen a szervezetünk megfelelő működéséhez.

Ügyelj a vasegyensúlyra!

Szervezetünk vasegyensúlyához a vasbevitelből eredő vasfelszívódásnak egyenlőnek kell lennie a vasveszteséggel. Az átlagos napi vasvesztés 1-2 mg, ami széklettel, vizelettel, bőrhámlással és verejtékezéssel, továbbá hajhulláskor, körömvágáskor távozik a testünkből. Ezt a mennyiséget nekünk kell pótolnunk, mivel a szervezet nem képes a vasat előállítani. Az ideális tehát a napi 1-2 mg vasmennyiség felszívódása, amihez fontos tudni, hogy a táplálékkal bevitt vasnak csak mintegy 10 százaléka szívódik fel.

A vashiány tünetei

Egy európai felmérés szerint a vashiány leggyakoribb tünetei közé tartozik a tartós fáradtság, a sápadtság, a koncentrálóképesség csökkenése. A vezető panaszokon kívül számos egyéb tünet is utalhat vashiányra: ilyen a fejfájás, a halláscsökkenés, a nyugtalan láb szindróma, a légszomj, a memóriazavar, a csökkent libidó, az ajkak berepedése, a sérülékennyé váló bőr, a töredezett köröm, a hajhullás, vagy a hidegérzékenység, ritkábban pedig fekélyek is előfordulhatnak a szájban.

Ezért fontos, hogy erős legyen az immunrendszerünk

Ha az immunrendszerünk nem elég erős, akkor nemcsak gyakrabban betegszünk meg, hanem lassabban is épülünk fel, illetve könnyebben visszaeshetünk egy-egy betegségbe. A helyzetet az is rontja, hogy olyankor, amikor betegek vagyunk eleve nincs étvágyunk, így a kevesebb táplálékkal kevesebb vasat is viszünk be, amely kóros állapot idején eleve rosszabbul is szívódik fel.

A vashiány befolyásolja az életminőséget, és kezeletlenül akár a szervezet összeomlásához is vezethet. Bár a következmények személyenként eltérőek lehetnek, a vashiány mindenképpen gyengébbé teszi az embert, súlyosbítja a krónikus betegségeket, növeli a megbetegedések és halálozások arányát, továbbá kisgyermekeknél jelentősen rontja a szellemi és a mozgásfejlődést is.

Ha tartósan fennáll a vashiány, kiürülnek a vasraktárak, ami vashiányos vérszegénységhez vezet, amely életet veszélyeztető, azonnali beavatkozást igénylő állapot. A vashiány tehát nem játék, így törekedj a megelőzésére, ha pedig már kialakult, minél előbb kezeld. A tünetek felismerése után az időben elkezdett, vasban gazdag táplálkozás szájon át történő vaspótlással kiegészítve sikerrel járhat.

A vitaminok mellett tehát ennek a nélkülözhetetlen nyomelemnek a pótlásáról se feledkezzünk meg!