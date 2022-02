Egy, a New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmány szerint a fertőzésen való átesés 90,2 százalékban akadályozta meg az újrafertőződést az alfa variáns esetén, a béta variánsnál 85,7 százalékban volt hatékony, a delta variánsnál pedig 92 százalékban védte ki egy korábbi covid-19 betegség az ismételt fertőzést. Mindez az omikron esetében csak 56 százalék - idézi a Reutest az Egészségkalauz.

A tanulmányban arról is szó esik, hogy a kórházi kezelést igénylő súlyos betegség vagy a halál ellen erőteljes védelmet nyújtott a korábbi átesés újrafertőződés esetén is.

A koronavírus-mutációk közül most az omikronnal fertőződnek meg a legtöbben világszerte. Bár a lefolyása gyakran enyhébb, mint a korábbi variánsoknak, esetében is fennmaradhatnak post-Covid tünetek. Az orvosok úgy vélik, a legjobb védekezés az omikron ellen is a védőoltás.