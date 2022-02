Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa szerint természetes, hogy egyelőre csak lassan csökkennek az esetszámok, de ne izguljunk, mert hamarosan véget érhet az ötödik hullám. Ha ez bekövetkezik, akkor végre enyhíthetnek a korábban bevezetett járványügyi szabályokon. Szlávik elképzelhetőnek tartja, hogy nemsokára eltörlik például a kötelező maszkviselést.

A főorvos bizakodó a jövőt illetően, ugyanis sokan felvették az ismétlő oltásokat, és sokan átestek már a fertőzésen az omikronnak köszönhetően, ezzel pedig kialakult a nyájimmunitás. Szlávik János szerint érdemes lehet követni azoknak az országoknak a példáját, akik már eltörölték a járványügyi korlátozásokat.

Nem rossz az, hogy egyes országok gyakorlatilag mindent eltörölnek

– idézte az infektológus Mokkának adott interjúját a Blikk. Szlávik János kitért a beszélgetés során a poszt-Covid tüneteire is, amelyek a betegség után akár négy hónapig is megnehezíthetik az emberek életét. Szlávik szerint az oltás ezen tünetek esetében is hasznos, ugyanis a vakcinában található ellenanyag csökkenti a poszt-Covid kialakulásának esélyét.