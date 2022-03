Sáfrány Emeséék családja átesett a koronavíruson. Az anyuka elmesélte, milyen tüneteik voltak, és arról is beszélt, mik a terveik az idei évre.

Emese a Metropolnak beszélt mindennapjaikról, és arról, mik a tervei az idei évre. A gyönyörű édesanya elmondta, hogy most már heti egy-egy napot el mer mozdulni Nolen mellől, és a munkával is egyre többet foglalkozik.

A sztármama és családja abban reménykednek, hogy idén már teljesen lecseng a koronavírus-járvány, és nyáron elutazhatnak Olaszországba.

Nemcsak nyárra, de tavaszra is komoly terveik vannak, ugyanis hamarosan sort kerítenek az első közös családi wellnesshétvégére is. Emese arról is beszélt, hogy a közelmúltban mindhárman átestek a koronavíruson.