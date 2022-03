Sok mindentől vérezhet az ember orra. Ha nincs mögötte semmilyen betegség, akkor is számos oka lehet, ha elered az orrunk vére. Ilyen a fűtési szezonban a munkahelyekre oly jellemző páraszegény levegő mellett a meleg helyiségből a hűvös utcára való kilépés is: de a külső behatásokról sem szabad elfeledkeznünk, mint amilyen például egy jól irányzott pofon...

Orrvérzést kiprovokálni nem nehéz, hiszen az orrunk tele van hajszálerekkel, a legkisebb sérüléstől is elindulhat a vérzés. Ilyen sérülést nemcsak az okozhat, ha orrba verik az embert, hanem - különösen gyerekek esetében - például az orrpiszkálás is, de a gyakori és erőltetett orrfújás sem használ.

Ahogy írtuk, a kinti hideg és benti meleg közötti hirtelen váltások, a fűtött helyiségek száraz levegője is problémát okozhat, de a nátha, influenza és manapság a Covid-19 okozta folyamatos orrfolyás, az orrdugulás miatt használt orrcsepek és orrspray-k túlzott használata is okozhat orrvérzést, ahogy a zárt szájú tüsszögés is. Bizonyos betegségere szedett gyógyszerek szintén hajlamosíthatnak rá, ahogy az alkoholfogyasztás is.

Akármi is legyen a kiváltó ok, nem mindegy, hogy próbáljuk csillapítani, illetve elállítani a vérzést.

A helyes módszer a következő:

Először is üljünk le, majd valamilyen puha, nedvszívó anyaggal, a hüvelyk- és mutatóujjunkkal fogjuk össze az orrcimpákat a csont alatti porcos részeknél. Így az orrban lévő vér nem tud kifolyni, és az orrban megalvad.

A tévhittel szemben semmiképpen ne hajtsuk a fejünket hátra, mert a vér befolyhat az orrmelléküregekbe vagy a torkunkba. Helyette hajtsuk egy kicsit előre a fejünket, mintha biccentenénk. Ez azért is fontos, mert így a légutak szabadon maradnak.

Az orrunk alá tehetünk egy tálat, tálcát, bármit, ami felfogja az esetleg kifolyó vért.

Tartsuk az orrunkat a fent leírt pozícióban minumum öt percig, de lehet tovább is, ha a helyzet megkívánja.

Jeget, jégzselét, is helyezhetünk a nyakunkra. A jeget ne közvetlenül tegyünk a bőrünkre, csavarjuk be egy törölközőbe, vagy más tiszta anyagba.

Ha elállt a vérzés, lehetőség szerint fekve pihenjünk még minimum fél órát, közben kerüljük az orrfújást, vattacsomó, tampon orrlyukba helyezése sem javallt.

Normál esetben az orrvérzés 10 percen belül csillapodik, orvosi kezelést nem igényel. Ám, ha még 20 perc elteltével sem tudtuk elállítani, akkor hívjunk orvost, vagy mentőt. Ugyanez igaz arra az esetre is, ha a vérzést fejsérülés okozta. Szintén indokolt az orvosi segítség kérése, ha az orrvérzés nagyon intenzív, nagy vérveszteséggel jár, illetve, ha ájulás is bekövetkezik.

A rendszeres, gyakori orrvérzés mindenképpen kivizsgálásra ad okot, mert komoly betegségek tünete is lehet, mint amilyen például a magas vérnyomás, de lehet az orrban található vérerek sérülékenysége, gyengesége is, melyen szintén lehet segíteni.