Náthás időszakokban ömlenek ránk az orrcsepp és orrspray reklámok, mi pedig a „kérdezze meg gyógyszerészét" részt kihagyva meg is veszünk mindent, amit ajánlanak. Mindannyian ismerünk és használtunk is már legalább 4-5 márkát, és szinte biztos, hogy legtöbben nem tartottuk be a betegtájékoztató szigorúan 3x1 csepp vagy fújás, és legfeljebb 7 napig utasításait.

Pedig a függőség viszonylag gyorsan kialakul, a szabályok be nem tartása miatt egy idő után a hajszálereket összehúzó készítmények nélkül már levegőt sem kap, aki nem vigyáz. Éppen ezért fontos tudni, hogy milyen orrdugulásra mit kell(ene) használni.

Melyik hatóanyagot mikor használd?

A náthás, influenzás és mostanában már covidos időszakban, amikor a felső légúti betegségek a jellemzőek, mindenképpen olyan készítményt érdemes használni, amiben az orrnyálkahártyában lévő hajszálereket összehúzó hatóanyag van: az orrdugulás oka ugyanis az orrnyálkahártya duzzanata. Ilyen hatóanyagok például a tramazolin, az oximetazolin és a xilometazolin; az ezekkel készült cseppek és orrspray-k vény nélkül kaphatók a gyógyszertárakban. Ám bármilyen jó érzés újra fellélegezni, az orrspray sem hat örökké, csupán néhány órán át, és van, hogy addig sem. Ilyenkor valamilyen alternatív megoldás a javasolt, semmiképpen sem az újbóli csepegtetés, azzal meg kell várni az ajánlott időt. Ha ezt nem tesszük meg, könnyen kiszáradhat, kisebesedhet az orrnyálkahártyánk, sőt, a huzamosabb ideig tartó, sűrű használattól akár el is sorvadhat.

Arrcüreggyulladás esetén orvostól kérj tanácsot, ő tudja megmondani, melyik az az orrspray, ami hatékony, és a legkevésbé veszélyes, ha tovább kell használnod egy hétnél. Ebben az esetben egyébként is szükséged lesz másfajta gyógymódokra is a nyákoldótól az inhaláláson át akár az infralámpáig, és az is lehet, hogy orvosod receptre kapható gyógyszert ír fel.

Az allergia okozta orrdugulásra soha ne használd a fenti hatóanyagú készítményeket, hiszen az allergia akár egy folyamatosan fennálló állapot is lehet, a felsorolt hatóanyagú gyógyszereket pedig legfeljebb 7 napig, vagy a megfázásos betegség végéig szabad használni. Allergiás állapotok esetén, a tüneteid alapján szakorvos fogja megmondani, milyen hatóanyagú készítményt használj. Ezek a nyákoldó, vagy antihisztamin, esetleg szteroid tartalmú, orrdugulást megszüntető orrspray-k általában receptkötelesek, és tartósan is használhatóak anélkül, hogy kárt tennének az orrnyálkahártyában. Viszont megfázáskor teljesen hatástalanok.

Léteznek olyan termékek is, melyekben nyálkahártyaápoló illóolajok, vagy akár dexpanthenol van: érdemes ezeket választani, különösen, ha korábbi tapasztalatok alapján az egy hetet meghaladja a gyógyulásunk.



Aki allergiás, vagy érzékeny a tartósítószerekre, annak is tud megfelelő készítményt ajánlani a patikusa, mindenképpen kérje a tanácsát, mielőtt megvásárol valamit. Ez általában is igaz, nem véletlenül szajkózzák a reklámok. A gyógyszerész ismeri a szerek összetételét, tudja, mire mit ajánlhat, és mit nem.

Csepp, vagy spray? Hányszor és mennyit?

Mindkettő hatékony, de gyógyszerészek szerint a spray a praktikusabb, egész egyszerűen azért, mert az orrlyukon belül egyszerre több irányba fújja ki a folyadékot, így az mindenhova elér. De alapvetően a célnak mindkét forma megfelel, ha valaki szívesebben cseppent, mint fúj, akkor nyugodtan maradhat a régebbi verziónál.

Minden receptes és recept nélküli gyógyszernek van betegtájékoztatója, amiben részletesen leírják, hogy az adott termék hány éves kortól ajánlott, milyen ellenjavallatai vannak, mik lehetnek a mellékhatásai és mekkora mennyiségben használjuk. Ezek mindegyikét be kell tartani ahhoz, hogy biztonságosan alkamazhassuk.

Hatéves kor alatt csak csecsemőknek, kisgyermekeknek kifejlesztett orrcseppet, vagy spray-t szabad használni! Külön készítenek orrdugulást megszüntető készítményeket a 6 és 12 éves kor közötti gyerekeknek is, a 12 év felettiek pedig általában ugyanazt használhatják, amit a felnőttek.

Az adagolás általában 3-szor 1 csepp, vagy fújás szokott lenni, de van, ahol 1-2 fújást írnak. A lényeg az, hogy ami a tájékoztatóban szerepel, azt mindenképpen be kell tartani, a fenti okok miatt is.

Már elmúlt a betegség, mégis folyamatosan be van dugulva az orrod

Ez bizony a túlzott használat eredménye, az orrnyálkahártyád károsodott, kialakult az orrcsepp- vagy orrspray-függőség. Ördögi körbe kerültél, de ez így nem maradhat! Hiába mondják, hogy hagyd abba, ne fújd be az orrod, bírd ki, levegő nélkül nem lehet élni, az éjszakai alvás szinte lehetetetlen, ha az orrlégzés nehezített, vagy nincs. A szájon át történő légzés a torok és a garat kiszáradásához vezet, horkolást okoz, ami gyakori ébredéshez vezet, ilyen körülmények között képtelenség a pihenés.

Mit tehetsz? Ha már kialakult valamilyen szintű függőség, nincs könnyű dolga az embernek, de ahogy minden más függőség esetén, itt is a "leszokás" a megoldás és a cél. Próbáld meg fokozatosan csökkenteni a mennyiséget és a gyakoriságot is. Előbbit úgy tudod megtenni, hogy egy étmeneti időszakban, ha érzed, hogy mindkét orrlyukad bedugult, csak az egyikbe fújsz. Így az egyik orrnyílás "pihenhet", mégis lesz némi orrlégzésed. A gyakoriság csökkentésénél arra kell törekedned, hogy csak a legkritikusabb időszak(ok)ban fújd, vagy cseppentsd be az orrod, például este, elalvás előtt, a nap többi részében bírd ki valahogy nélküle. Léteznek orrnyálkahártyát regeneráló készítmények, és megpróbálkozhatsz a természetes hatóanyagokat tartalmazó szerekkel is.

A legfontosabb, hogy leszokni is csak úgy tudsz valamiről, ahogy rászoktál, kitartó "gyakorlással", csak ez utóbbi valamivel nehezebb lesz, ezért fontos, hogy nagyon tudatosan állj hozzá! A kitartás meghozza majd a gyümölcsét: attól függően, milyen régen tart az állapot, néhány hét, szélsőséges esetben pár hónap alatt elmúlik a függőséged.