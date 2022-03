Ha tartósan fáj a fejünk, a hátunk, ha begyullad a torkunk vagy a fülünk, többnyire gondolkodás nélkül orvoshoz fordulunk, és tőle várjuk a megoldást a bajunkra. Ám ha a hangulatunkban észlelünk nem múló negatív változást, olyankor hiába szenvedünk, mégsem biztos, hogy segítséget kérünk. A lelki problémákkal küzdőknek még ma is csak néhány százaléka fordul szakemberhez. De miért van ez így?

Amíg a fizikai betegségekkel kapcsolatban empatikusak, együttérzőek vagyunk embertársainkkal, addig a hangulat és a lelki egészség zavaraira a többség csak rálegyint. És ez még a jobbik eset: ennél sokkal rosszabb, amikor el is ítélik a pszichés problémákkal küzdőket, így a depresszióban szenvedőket is. Emiatt az érintett sokszor sem a családjával, sem a barátaival nem tudja megbeszélni a problémáját, és mivel úgy érzi, a gondja rendkívül kínos és elítélendő, szakemberhez sem fordul. Pedig ez nagy hiba, hiszen a depresszió nem ciki, ráadásul nagy mértékben megkeseríti az életet.

Hogyan ismered fel, ha depresszióval küzdesz?

A depresszió nem mindig rosszkedv, lehangoltság formájában jelentkezik, hanem sokszor testi tünetek álcája mögé bújik. Ha a megfelelő kivizsgálásokon minden leleted negatív, akkor nagy valószínűséggel lelki okok állnak a panaszok háttérben. A bajt arról is felismerheted, ha már egy ideje sem a hobbid, sem a barátaid nem érdekelnek, ha folyton szorongással és sírással küszködsz, nem tudsz aludni, illetve az ágyból sincs kedved kimászni. Akárhogy is: a depresszió – akárki is akarna meggyőzni az ellenkezőjéről – nem a gyengeség jele, és bárkinél, bármikor jelentkezhet.

Mit tegyünk, ha a depresszió jeleit tapasztaljuk magunkon?

Ha úgy érzed, depressziós vagy, első körben egy olyan baráthoz, szülőhöz is fordulhatsz, aki megérti, de legalábbis nem bagatellizálja el a problémádat. Már az is megkönnyebbülést hozhat, ha valakinek kiöntheted a szívedet, bár sok esetben a megnyílás is nehézségekbe ütközik. Ám ha az állapotod nem javul a szeretteiddel történő beszélgetéseket követően, a legjobb, amit tehetsz, ha felkeresel egy szakembert.

Mi történik a pszichológusnál?

Semmi olyan, amitől félned kellene. Megoszthatod vele az érzéseidet, a jó szakember pedig tudni fogja, milyen eszközök állnak a rendelkezésetekre ahhoz, hogy jobban legyél. Van, aki az autogén tréningre és a meditációra esküszik, mások a beszélgetős formát részesítik előnyben. Bármelyikre is essen a választás, nagy eséllyel csökkenni fog benned a szorongás és a stressz, irányított beszélgetéssel pedig arra is rájöhetsz, ha esetleg valamely múltbéli, a tudatalattidba száműzött érzés vagy esemény jelentkezne nálad depresszió formájában.

Pszichológushoz járni nem ciki!

Természetesen nem kell mindenkivel megosztanod, hogy szakember foglalkozik veled, de a hozzád közelállókkal nyugodtan beszélhetsz erről. Fontos, hogy tisztában legyél vele, nem azzal van a baj, aki pszichológushoz jár, hanem azzal, aki inkább szenved, ahelyett hogy segítséget kérne.

