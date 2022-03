Bella Hadid a Vogue magazinnak adott meglepően őszinte interjút, amelyben beszélt gyermekkori traumáiról és plasztikai műtétjéről is.

A világhírű modell korábban tagadta, hogy átesett volna bármilyen plasztikai beavatkozáson. Most azonban elárulta, hogy csupán 14 éves volt, amikor kés alá feküdt, és megműttette az orrát. Emellett arról is beszélt, hogy nővéréhez, Gigihez képest mindig csúnyának érezte magát, és mentális problémákkal is küzdött.

"Bárcsak megtartottam volna az eredeti orromat. Azt hiszem, megszoktam volna. Az emberek azt hiszik, hogy teljesen elrontottam az arcomat, mert az egyik képem, amelyen tinédzser vagyok duzzadtnak tűnik. Biztos vagyok benne, hogy most nem úgy nézek ki, mint 13 évesen, igaz? Soha nem voltam a plasztika híve. Semmi bajom vele, de nem nekem való. Én voltam régebben a rondább nővér. Én voltam a barna. Nem voltam olyan menő, mint Gigi, és nem voltam olyan jóindulatú. És sajnos, amikor annyiszor elmondanak neked dolgokat, egyszerűen elhiszed azt. Mindig azt kérdezem magamtól, hogy egy lány bizonytalanságokkal, szorongással, depresszióval, testkép-problémákkal mit csinált, hogy ezt kapja az élettől? Az évek során viszont jó színésznő lettem. Mindig úgy éreztem, hogy bizonyítanom kell" - mondta a gyönyörű modell.

Bella tinédzser korát Gigi árnyékában töltötte, és bevallotta, hogy a gyermekkori traumák miatt csak nehezen tud visszaemlékezni korábbi éveire. Mentális és egészségügyi problémákkal is küzdött, és az is kiderült, hogy a középiskolában az étkezéssel is meggyűlt a baja. Folyamatosan számolta a kalóriákat, ami rémes volt számára - írja a Daily Mail.

A modellnek nem ez volt az első ennyire őszinte és mély megnyilvánulása. Nemrég arról beszélt, hogy letette az alkoholt, mivel rossz hatással volt rá.

Bella Hadid visszatért a Victoria Secrethez. Korábban azért hagyta ott a márkát, mivel egyre több zaklatási botrány látott napvilágot.