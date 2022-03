Az orosz-ukrán háborúból menekültekről posztolt a Bethesda Gyermekkórház. Sok gyermek rossz állapotban kerül be, segítségre van szükségük.

"Közel 100 ukrán menekült kisgyermeket láttunk el az elmúlt hónapban a háború kitörése óta. Volt köztük kijevi óvóhelyen született 4 napos újszülött, volt olyan gyermek, akinek 10 éve nem tudták megállapítani, mi okozza a nehézlégzését, csak nálunk, és volt olyan csecsemő is, aki kiszáradás miatt került hozzánk. Minden nap körbejárunk és beszélgetünk velük. Ha kell tolmáccsal, vagy más nyelven segítjük a gyerekek, szülők lelki-testi gyógyulását. Tegnap egy olyan ukrán édesanyával beszélgettünk, aki két kislányával (5 és 9 évesek) érkezett Magyarországra. Nemrég még otthon béke volt, szülinapot ünnepeltek, nagyszülőkkel, barátokkal találkoztak, a lányok iskolába oviba, táncórára jártak. A háborúval mindez eltűnt. Négy napig tartott az út Kijevből autóval. Mire megérkeztek, mindhármuknak magas láza volt, a legkisebb viselte legnehezebben, őt be kellett fektetni belgyógyászatunkra, ott gyógyul. Történetek, amelyek bármelyikünkkel megtörténhetnek. Bármi és bárhogy lesz, itt és most segítünk" - írta a Bethesda Gyermekkórház a közösségi oldalán