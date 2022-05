Ijesztő felfedezésre jutottak azok a kutatók, akik a hazánkban élő denevéreket is megvizsgálták.

A koronavírus-járvány óta kiemelt figyelmet fordít a WHO azokra a kórokozókra, amelyek potenciálisan képesek lehetnek kirobbantani egy világjárványt. Főként azokat a vírusokat vizsgálják, amelyek állatról emberre is terjedhetnek, ugyanis a fertőzések jelentős részét ezek a betegségek alkotják.

Az egyik ilyen veszélyes vírust nemrég Magyarországon is izolálták.

Az ebola közeli rokonának számító filovírust megtalálták az egyik vizsgált hazai denevérben. A kísérletek kimutatták, hogy a Lloviu-vírus képes megfertőzni emberi sejteket és azokon szaporodni is tud, ez pedig aggodalomra adhat okot a tudósok szerint. Kiváltképp azért, mert a most azonosított filovírus nem mutatott keresztaktivitást az ebolával, ami azt jelentheti, hogy a most létező ellenszérumok nem biztos, hogy hatásosak lesznek – írja az Index.