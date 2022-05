A Ripost telefonon érte utol a lassan 95 éves színészt:

"Nincsenek jó híreim. Pár napja megint orvosnál jártam a lábam miatt. Bedugtak valami gépbe, egy fél órát biztos, hogy zümmögött fölöttem. Sajnos sokszor előfordul, hogy ki akar menni alólam a lábam. Már mindent kipróbáltam rá, minden gyógykezelést, amit el tudnak képzelni, de valamiért nem akar javulni a lábam. Már csak a feleségemmel merek közlekedni, úgyhogy lányokhoz nem tudok menni"

- kezdte nevetve Laci bácsi. A Família Kft. nagypapája elmesélte, hogy még mindig küzd a koronavírus okozta szövődményekkel, ezért komoly vizsgálat előtt áll.

"Ez a nyomorult vírus, a Covid is rátett egy lapáttal. Meggyógyultam, de a mai napig előfordul velem, hogy elszédülök. A minap is ez történt, és kellett egy fél nap legalább, hogy magamhoz térjek. Aztán a vérnyomásommal sincs minden rendben, valamelyik nap egészen 180-ig kúszott fel. Szerencsére gyorsan visszaállt. Jövő hétre már kaptam is időpontot ilyen CT-vizsgálatra, hogy megnézzék az agyamat. A fejem bal oldala ugyanis már egy ideje fáj , mintha szöget ütöttek volna bele. Iszonyatos fájdalom, meg is ijedtem" - mesélte Laci bácsi, aki három hét múlva ünnepli a 95. születésnapját.