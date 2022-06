Karda Bea már nem először küzdött meg a gyilkos kórral, de szerencsére ismét sikerült neki. Most próbál egészségesebben élni.

Karda Bea először 2007-ben kapott rossz hírt orvosától, de 13 évvel később is kénytelen volt szembenézni a félelmetes kórral. A pandémia alatt járt kemoterápiára, ami egyébként is megterhelő időszak volt a számára; az is borzasztóan érintette, hogy sok pályatársától kellett elbúcsúznia a karantén alatt és után.

A gyilkos kórral azonban sikeresen megküzdött, és igyekszik minél egészségesebb életet élni. Most úgy döntött, a csokoládéról is lemond, habár egyelőre nem megy neki túl könnyen, de a sikeres gyógyulását követően egy évben több születésnapot is tart - írja a Metropol nyomán a Bors.