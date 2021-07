Karda Bea először 2007-ben kapott rossz hírt orvosától, de 13 évvel később is kénytelen volt szembenézni a félelmetes kórral. Erről mesélt most meglepő őszinteséggel.

Karda Be egy rutinvizsgálatra ment az orvosához, ahol azonban 2020. január 31-én ismét rossz híreket kapott:

Emlékszem, amikor megkaptam a leleteket, csak édesanyámnak tudtam elmondani, de amikor odaálltam elé, nem éreztem, hogy elhagynám magam, erős voltam. Tudtam, hogy legyőzöm a rákot. Másodszorra viszont sokkal rosszabbul éltem meg - kezdte a 70 éves énekesnő a Borsnak.

"Apukám úgy nevelt, hogy mindent legyőzzek, de mégis megviselt, amikor eltelt 6-7, majd 8 év, aztán az orvosom azt közli, hogy talált egy csomót. Szörnyű volt, napokig fel se fogtam."

Karda Bea a pandémia első napján kapta az első kemoterápiás kezelést, és bár nagyon boldog, hogy újra sikerült legyőznie a rákot, nem zárja ki, hogy örökre megszabadult a kórtól.

Szerencsém volt, hogy mellettem állt a férjem, akivel meg tudtam osztani az érzéseimet. Ő folyton csak azzal biztatott, hogy túl leszünk rajta. Úgy érzem, ezzel új esélyt kaptam. most már kétszer legyőztem a rákot. Úgy vagyok vele, hogy ide nekem az oroszlánt is! Ha ezt legyőztem, bármit. Most próbálok nem foglalkozni ezzel, mert az megmérgezi a mindennapjaimat. A legfontosabb, hogy eljárjak a szűrésekre, és mindenkinek csak ezt tudom ajánlani.