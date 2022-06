Berobbant a nyár, egyre többen hagyják el a várost és töltik a szabadidejüket a természetben. A friss, tiszta levegő, a nagy séták testileg és lelkileg is feltöltik az embert, azonban bármilyen pihentető is, egy ilyen kirándulás soha nem szabad megfeledkezni a nem kívánt vérszívókról, amelyek kellő odafigyelés és zárt ruházat mellett is utat találhatnak a bőrünkhöz. Íme, néhány tanács, amelyeket megfogadva hatékonyan védekezhetünk a vérszívók ellen.