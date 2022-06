Nem mindenkinek sikerült azonban leszoknia. A népszerű zenész, Post Malone az egyik legfrissebb interjújában őszintén mesélt arról, hogy a dohányzás rabja. A mindössze 26 éves amerikai rapper és énekes átlagosan 40-45 szálat elszív naponta. Ez nemcsak rettentően drága mulatság, hanem elképesztően káros is.

Nem ez azonban Post Malone rekordja. A fiatal világsztár egyszer 80 szálat is elszívott egy nap, és az ágyban is rágyújtott, nem törődve azzal, mennyire gyúlékony a lehulló hamu. Amellett, hogy a tüdejét is tönkreteszi a féktelen füstölés, a hangszálaira is káros hatással lehet. Egy énekes számára pedig a hangszálak azok, amelyekre különösen vigyázni kellene.

Post Malone főként akkor szív sok cigit, amikor rossz passzban van, és azt mondja, meglehetősen vékony a határvonal egy jó és egy sz*r nap között – idézte a Bors a rappert, aki nemrég jelentette be, hogy apa lesz.