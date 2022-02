A vasárnapi Sztárban sztárban imádták a nézők és a zsűritagok Marics Petit. Az előadónak azonban a produkció közben egy óvatlan mozdulattól meghúzódott a térde. Másnapra lábra sem tudott állni és kórházba vitték. Most kiderült, hogy érzi magát.

"Szerencsére nem szakadt a szalag, úgyhogy no para. Vasárnapra kipihenjük, köszi a sok üzenetet" tette közzé az énekes.

Peti néhány napja a Life.hu-nak adott interjút, amelyben elmondta, hogyan élte meg a vasárnapi szereplését. "A Valmarral az elmúlt években csomó helyen megfordultunk, énekeltünk ötezer ember előtt is, de megtörtént, hogy csak öt ember jött el miattunk. Mindenfajta koncertélményt megtapasztaltam, és nagy segítség, hogy van színpadi rutinom. Tévéműsorban sem most szerepelek először, de teljesen más vendégprodukciónak lenni, mint versenyezni. Ez egy új élmény, de életem egyik legjobb napja volt a múlt vasárnapi első adás" - nyilatkozta és arról is beszélt, hogyan indult el a zenei pályája és mik a hosszú távú tervei. A vele készült beszélgetésünket ITT olvashatod el