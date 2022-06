Esztergályos Cecíliát tavaly két baleset is érte, négyszer műtötték meg a csípőjét . A felépülés során nagyon mélyen volt lelkileg, depressziós lett, felkelni sem tudott.

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő a Blikknek árulta el, hogy van most:

"Most már jól vagyok, kezdek az élők sorába csatlakozni... Még nem vagyok benne, csak indulok az élet felé. Amikor fél évig kénytelen voltam itthon lenni, feküdni, az első hónapban tulajdonképpen mély depresszió tört rám. Még a tévét sem nyitottam ki, csak néztem. Teljes mértékben az uramnak és a környezetemnek, a testvéreimnek köszönhetem, hogy ma itt vagyok és élek" - mondta Esztergályos, aki még nem érzi magában az erőt ahhoz, hogy újra agyagozzon, pedig mindig ez jelentette számára a feltöltődést.

"A háború iszonyat. Iszonyat, ami körülvesz, és nem tudjuk, mi lesz belőle. Úgy érzem, mintha a falhoz vágtak volna. Egészség és béke, ez a kettő kellene az élethez, és most egyik sincs. A színpadon maximálisan elfelejtem, de amint beülök a kocsiba, eszembe jut, hogy ember vagyok én is, itt élek én is, és mi lesz velünk?" - mondta a lapnak a színésznő.