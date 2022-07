Ideális esetben két egymást követő menstruációs vérzés első napjai közötti 28 nap telik el. Valakinél ez eltolódhat akár 4-5 nappal is bármelyik irányba. Akkor sincs gond, ha általában mindig 28 napra jön meg a menzesz, de egyszer-egyszer pár nappal előbb vagy később jelentkezik. A menstruációt nagyon sok tényező befolyásolhatja, ezért lehetséges időnkénti eltérés. Ezen tényezők közé sorolhatjuk a stresszes életmódot, az egészségtelen táplálkozást, az evészavarokat, az erőteljes fizikai igénybevételt, az érzelmi megrázkódtatásokat, sőt, bizonyos gyógyszerek szedése is okozhat változásokat.

Cikluszavarról akkor beszélünk, ha 21 napnál gyakrabban vagy 35 napnál ritkábban jelentkezik a vérzés, de emellett több dolgot is érdemes figyelni. Az sem normális, ha az erős vérzés egy-két napnál tovább tart, vagy a vérzés hét napnál tovább húzódik. Menstruációs problémára utalhat az is, ha a vérzés hónapokra kimarad, vagy ha az állaga megváltozik, esetleg szokatlanul fájdalmas görcsök kísérik. Ha ezek bármelyikét tapasztaljuk, orvoshoz kell fordulni. Nézzük, mire utalhatnak az említett eltérések!

Túl gyakori menstruáció

A gyakori menstruáció hátterében sokszor állhat gyulladás, ciszta, daganat vagy hormonális változás. Ebben az esetben a fokozott vérveszteség is veszélyes lehet, a gyakori menstruáció vagy folyamatos vérzés vérszegénységhez vezethet, így mindenképpen fel kell keresni a nőgyógyászt, és ha szükséges, pótolni kell a vasat.

Túl ritka menstruáció

Ha kimarad a menstruáció, azt általában a hormonháztartás zavara okozza. Ilyenkor nem következik be a tüszőérés és a tüszőrepedés. Ha babát szeretnénk, a ritka menstruáció miatt mindenképpen orvoshoz kell fordulni. A tüszőrepedés hiánya gyógyszerekkel kezelhető. A menstruáció kimaradása jelenthet terhességet, és nem számít kórosnak serdülőkorban vagy változókorban.

Erős vérzés

Ha a megszokottnál erősebb vérzést tapasztalunk, annak hátterében állhat jóindulatú daganat, polip, a méhnyálkahártya túlburjánzása, esetleg rosszindulatú daganat is. Ha már a kezdetektől erős a menstruációs vérzés, azt véralvadási problémák is okozhatják. Ha a vér állaga is megváltozik, vagy ciklusközi pecsételés jelentkezik, akkor az ösztrogénhormon ingadozása is állhat a háttérben.

Fájdalmas menstruáció

Ha nagyon erős görcsökkel jár a vérzés, az endometriózisra is utalhat. Ilyenkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni, hogy kizárják a betegség fennállását vagy megfelelő terápiát indítsanak.

