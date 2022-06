Kedden délután került kórházba a Blink-182 nevű punk rockegyüttes dobosa, Travis Barker. A zenész az eset után maga is posztolt közösségi oldalán, viszont továbbra sem tudni, miért volt szükség mentőt hívni.

Travis Barker egy hónapja vette feleségül a legidősebb Kardashian-lányt, Kourtney Kardashiant. A pár háromszor vonult oltár elé, melyből az első "igen" nem volt hivatalos, mivel Las Vegasban mondták ki. Másodjára már törvényesen is összeházasodtak, míg májusban megtartották az egyházi szertartást is. A pár közös élete azonban nem indult zökkenőmentesen.

Kourtney másodjára is elkapta a koronavírust és sokáig tartott, mire teljesen felépült a betegségből, és most férjét is ledöntötte valami a lábáról. Sem a Kardashian-lány, sem pedig a zenész családja nem árulta el, miért kellett kórházba szállítani Travist, ám ijedtségre adhat okot, hogy Barker 16 éves kislánya arra kérte a követőit az Instagramon, hogy imádkozzanak édesapjáért.

Travis Barkert a Cedars-Sinai Medical Centerbe szállították, és nem sokkal az eset után maga is posztolt a Twitterre. Rövid bejegyzésében annyit írt, hogy "Istenem, ments meg" – számolt be a hírről a Page Six.