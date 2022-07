Az ötödik hullám végével úgy tűnt, búcsút inthetünk a koronavírusnak, és ha vissza is tér, már közel sem lesz olyan súlyos, mint volt egy-két évvel ezelőtt. Az elmúlt hetekben viszont nemcsak Magyarországon, hanem Európa más országaiban is megemelkedett a covidos betegek száma.

A magyarok felkészülten szeretnék várni az újabb, immáron hatodik hullámot és aki teheti, előre lefoglalja az oltási időpontot. Ennek eredményeként elfogytak júliusra az interneten keresztül előzetesen regisztrálható időpontok az oltópontokon. A vírus újbóli megjelenése és az emelkedő fertőzésszám sokakat arra ösztönöz, hogy beadassák valamelyik emlékeztető oltást.

A legfrissebb adatok szerint összesen 6 411 997 fő vette fel az első oltást, közülük csaknem mindenki a második dózist is megkapta. A harmadik szúrást közel négymillió magyar vállalta be, míg 305 ezren a negyedik oltást is felvették.

A nuus.hu idézi a hvg.hu cikkét, mely szerint júliusra már nincs előre foglalható szabad időpont a budapesti, Fejér, Pest, Somogy, Vas és Veszprém megyei oltópontokon.

Az Európai Unió szervei azt javasolják, hogy az idősek, valamint a súlyosan veszélyeztetettek vegyék fel az újabb dózist.