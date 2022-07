„Biztos, hogy emelkedik a következő hetekben nálunk is az esetszám. Hogy ez meddig tart, nem tudni, de én arra számítok, hogy még ezen a héten is emelkedni fog a múlt hetihez képest. Azt viszont nem gondolnám, hogy ismét a napi 1,5-2 ezer fölé megy majd a napi új fertőzöttek száma. Emlékezzünk arra, hogy az omikron hullám csúcsán, januárban 20 ezernél is több új fertőzött volt naponta – ennek az egytizedére számítok most. Ennek az az oka, hogy már nagyon sokan átfertőződtek, vakcinás védelemben részesültek és az időjárás sem kedvez most a covidnak, annak ellenére, hogy egy kisebb járványhullám beindult. Október-november környékére várható majd több megbetegedés. Vélhetően addigra megjelenik majd az új vakcina is, ami az omikron ellen is véd. Sajnos, aki most akarja oltatni magát, csak az alfa és a delta ellen emeli meg az immunitását. Azt tanácsolom, aki eddig nem oltatta magát, az várja meg az őszt, mert addigra vélhetően kijön az új vakcina" - mondta a lapnak Rusvai. Hozzátette, nem lenne meglepődve, ha Afrikából újabb variánsok indulnának útra.

A fertőzöttek száma Olaszországban is megemelkedett, már azt tervezik, hogy újabb oltási kampányt indítanak.