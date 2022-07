A 18 éves lánynál az orvosok elsőként szorongásos tüneteket állapítottak meg, azonban kiderült, hogy ennél komolyabb a baj. Egyik reggel aztán úgy ébredt, hogy deréktól lefelé teljesen lebénult – innentől fogva nem volt megállás.

A fiatal lány 3,5 hónapot töltött a kórházban, és kiderült, hogy funkcionális neurológiai zavarral küzd.

Emiatt akár napi 30 olyan roham is rátörhet, ami miatt lebénul, de terápiával ez akár 15-re is csökkenthető. Ilyenkor Mari-Jade a nevét is elfelejti, és akár egy teljes nap is kieshet az emlékezetéből

Egy két évvel ezelőtti roham után újra kellett tanulnia járni - írja nuus.