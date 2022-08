A Ripost szerint eddig még nem sikerült tudományos kutatási eredményekkel alátámasztani, hogy valóban 7-9 óránál kevesebb szendergésre van szüksége az idősebb korosztálynak. Sokan csak legyintenek arra, amikor korán felébrednek és nem tudnak visszaaludni, vagy épp nehezen alszanak el lefekvés után.

Ötvenéves kor felett a szervezetben beindulhatnak olyan változások, melyek kihatnak az alvásra is, de ez nem azt jelenti, hogy a csökkentett alvásmennyiség természetes és jót tesz a szervezetnek. Rengeteg kiváltó ok állhat az alvási rendellenességek mögött: az ízületi fájdalmaktól, izomgörcsöktől kezdve a menopauzán át a gyakori vizelési ingerig több tényező is tönkreteheti az éjszakai pihenést.

A tartós kialvatlanság súlyos betegségek előszobája lehet, hiszen ilyen állapotban a szervezet képtelen a regenerálódásra és ez csökkenti a koncentrációs képességet, állandó fáradtságot, kimerültséget okoz, illetve az immunrendszert is gyengítheti. Ezért érdemes a háziorvossal egyeztetni, ha az álmatlanság legalább a hét négy napján jelentkezik, több mint fél órán át tart, mire el tudunk aludni, a szokottnál korábban felébredünk, vagy éjszakánként legalább háromszor felriadunk.