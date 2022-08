Ez a sok esetben hosszú ideig lappangó, egyre erősödő tünetekkel járó kór a pajzsmirigyet támadja meg, mely gyakorlatilag önmaga ellen fordul, így akadályozza saját munkáját. Veronikánál három éve mutatták ki a Hashimotót, azóta gyógyszeres kezelést kap és a mozgásra, valamint az étrendjére is különösen odafigyel.

Nekem akkor tűnt fel, hogy valami nincs rendben, amikor fáradékonyságra lettem figyelmes és néhány kiló felszaladt rám. Ekkor kezdtünk utánajárni, mi lehet a probléma – kezdte a színésznő a Borsnak, majd abba is beavatta az olvasókat, hogy miként változtatta meg napi rutinját a betegség.

Minden reggelt egy szem tablettával kezdek. Rendszeresen járok kontrollvizsgálatokra, ilyenkor ellenőrzik az értékeimet, és azok alapján határozzák meg, hány mikrogrammos gyógyszert kell szednem. Én már négyfélét is kaptam, hol magasabb, hol kisebb dózist. Nagy segítség, ha cinket és szelént is adunk a szervezetnek, ezek mennyiségét az orvossal egyeztetve kell beállítani, nálam is így volt.

Vera azt is elárulta, milyen tünetek jelezhetik ezt a betegséget, illetve mit lehet tenni, ha már biztos a diagnózis.

„Akinél fáradtság, idegesség és esetleg hajhullás jelentkezik, gyanús lehet a pajzsmirigyprobléma. Sokaknál indokolatlan súlytöbblet is előfordulhat, ezek a jelek utalhatnak erre a rendellenességre. Erre nagyon figyelni kell, mert egyre több nőt érint, és kezd ugyanolyan népbetegséggé válni, mint a cukorbaj vagy az inzulinrezisztencia. Nem korfüggő, de nyilván annak előrehaladtával nagyobb az esély rá. Érdemes félévente egy vérvételre elmenni, mely által kiszűrhető, és nem árt odafigyelni az egészséges étkezésre sem."