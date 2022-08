A vírus ráadásul a kicsik kedvelt helyein, a játszótereken terjedhet, erre gyanakodnak többen is a Facebookon működő kisgyerekes csoportokban, közösségekben. Sok gyermeket vittek mostanában háziorvoshoz hurutos köhögéssel, feltűnő kiütésekkel, melyeket a kéz-láb-száj vírus okozhatott.

A betegség nagyon gyorsan fertőz, ezért egyes anyák már nem merik játszótérre vinni a gyermekeiket.

A vírus ráadásul nemcsak a kicsiket, hanem az idősebb gyermekeket, sőt a felnőtteket is képes megbetegíteni. Az enyébb válfaja viszonylag ártalmatlan, de az utóbbi időben felbukkant egy jóval erősebb változata, melynek a lefolyása is rosszabb. A Bors úgy írja, hogy a betegség lázzal is kezdődhet, melyet gyakori fejfájások kísérnek, emellett kiütések jelennek meg a kézen, lábujjakon, tenyéren, arcon, de akár a szájban is.

A lap szerint legalább öt családot megtámadott már a vírus, ahol a gyerekek mellett a szülők is elkapták a betegséget. A fertőzés tényét a szülők jelezték a kispesti önkormányzatnak, akik a portál megkeresésére elárulták, hogy a játszóterek üzemeltetése szigorú szabályok mellett történik, a vizes helyszíneket erre szakosodott cég fertőtleníti hetente, a többi, száraz teret pedig a napokban megtisztították.