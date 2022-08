Nagy felismerés volt, hogy valami nincs rendben belül. Ez akkor vált bizonyossá, amikor már a zene sem volt elég ahhoz, hogy jobban legyek. Akkor jelentkeztem be egy kineziológushoz és kezdtem el igazán foglalkozni a lelkemmel – árulta el az énekesnő, aki a mai napig jár pszichológushoz, illetve életmódváltásba kezdett.

„Hiszem, hogy néhány egészségügyi problémám mögött is lelki okok húzódnak – hogy egyensúlyborulás történt a szervezetemben, az is ennek tudható be. Az én problémámon a diéta nem segített volna. (...) Kialakítottam egy fenntartható életmódot, (...) továbbá tudatosan figyelek a belső harmóniám megőrzésére. (...) A fogyásnál sokkal fontosabb, hogy békében éljek önmagammal – idézte Nika szavait az nlc.hu